Самая молодая прабабушка России обещает накормить томичей беляшами

Баллотирующаяся в городской парламент Томска Елена Ульянова в свои 58 лет претендует на звание самой молодой прабабушки России. Семья томички оформляет документы на новорожденного правнука, после чего кандидат в депутаты отправит заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Занять в ней свою страничку у экс-директора ГТРК «Томск» и создательницы социальной телекомпании «Алиса» есть все шансы, ведь предыдущей «рекордсменке» в этой категории 62 года.

Правнук появился на свет в августе и по стечению обстоятельств имеет такой же вес, как у Ульяновой при рождении, а вот в длину обогнал ее на три сантиметра.

«Пошел в рост, как Лена», — шутят родные члена «Партии Роста».

К слову, «бабушкин» стаж у Ульяновой больше 20 лет, свою первую внучку Елена увидела, когда ей не стукнуло и сорока. При этом жительница Томска называет себя «нетрадиционной бабушкой», которой важнее воспитать в потомках чувство гражданского долга, чем любовь к пирожкам.

«Давно устаревшее мнение, что бабушки и прабабушки — это исключительно стоящие у плиты и готовящие пирожки, но я тоже это могу. Могу беляшики постряпать», — смеется томичка.

Ульянова рассказала, что фантастический рецепт беляшей передается в семье из поколения в поколение, а внуки, выпрашивая Елену приготовить любимое блюдо, обращаются к ней «Ляля» — бабушкой кандидата в депутаты Томска никто не зовет. К слову, в случае прохождения в городской парламент член «Партии Роста» обещает поделиться с соотечественниками секретным семейным рецептом.

«Устрою беляш-шоу! Почему нет? С вашей подачи мы обязательно это сделаем», — поймал Ульянову на слове корреспондент «Политики Сегодня».

Претендующая на депутатский мандат самая молодая прабабушка России, вопреки ожиданиям, в своей политической карьере не собирается делать сверхакцент на семейные ценности. Елена Ульянова, являясь президентом фонда «Равенство возможностей», хочет заняться проблемами доступной среды и образования детей с особенностями в городе Томске.

Кроме того, будущего резидента Книги рекордов Гиннеса волнует отсутствие в регионе геронтологического центра, тем более у новорожденного правнука есть и 82-летняя прапрабабушка — мать Елены.