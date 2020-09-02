Самая молодая прабабушка России обещает накормить томичей беляшами
Баллотирующаяся в городской парламент Томска Елена Ульянова в свои 58 лет претендует на звание самой молодой прабабушки России. Семья томички оформляет документы на новорожденного правнука, после чего кандидат в депутаты отправит заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Занять в ней свою страничку у экс-директора ГТРК «Томск» и создательницы социальной телекомпании «Алиса» есть все шансы, ведь предыдущей «рекордсменке» в этой категории 62 года.
Правнук появился на свет в августе и по стечению обстоятельств имеет такой же вес, как у Ульяновой при рождении, а вот в длину обогнал ее на три сантиметра.
«Пошел в рост, как Лена», — шутят родные члена «Партии Роста».
К слову, «бабушкин» стаж у Ульяновой больше 20 лет, свою первую внучку Елена увидела, когда ей не стукнуло и сорока. При этом жительница Томска называет себя «нетрадиционной бабушкой», которой важнее воспитать в потомках чувство гражданского долга, чем любовь к пирожкам.
«Давно устаревшее мнение, что бабушки и прабабушки — это исключительно стоящие у плиты и готовящие пирожки, но я тоже это могу. Могу беляшики постряпать», — смеется томичка.
Ульянова рассказала, что фантастический рецепт беляшей передается в семье из поколения в поколение, а внуки, выпрашивая Елену приготовить любимое блюдо, обращаются к ней «Ляля» — бабушкой кандидата в депутаты Томска никто не зовет. К слову, в случае прохождения в городской парламент член «Партии Роста» обещает поделиться с соотечественниками секретным семейным рецептом.
«Устрою беляш-шоу! Почему нет? С вашей подачи мы обязательно это сделаем», — поймал Ульянову на слове корреспондент «Политики Сегодня».
????Много лет назад я зареклась не участвовать в выборах и вступать в партии. Я была настолько уверена в своем зароке, что не побоялась сделать это во всеуслышание на глазах у коллег в павильоне моей телекомпании «Алиса». Но, как гласит одна из самых банальных и одновременно самых правдивых фраз на свете: никогда не говори никогда. ⠀ ????Я вступила в партию и сделала это добровольно. Более того, я действительно верю, что с партией Роста у нас всех есть шанс на перемены. ⠀ Всю свою профессиональную жизнь я очень верила в людей, которые хотят. Они могут не уметь, но горящие глаза, готовность идти к цели и бешеное трудолюбие всегда помогали таким личностям добиваться успеха. Я сама – такая же. Так вот все, кто сегодня входят в партию Роста, – это люди, которые хотят изменить нашу страну. ⠀ ✔️Мы не политики со стажем, на прошедшем на прошлой неделе съезде партии стало понятно, что почти никто из нас не знает регламентов съезда, но мы все знаем, чего хотим, и куда идем. Нас можно назвать новичками, любителями, школярами, потому что мы не депутаты со стажем, не государственные управленцы. Но, если честно, я всегда верила, что хорошим директором телекомпании может быть только журналист, а главврачом нельзя стать, не поработав в студенческие годы санитаром. ⠀ ✔️Мы - профессионалы в своих областях, в основном, предприниматели, у которых болят сердца за свои детища. Мы все полны идей, знаем свои бизнесы и проекты изнутри, знаем, как можно помочь нам же развиваться. Борис Титов, Сергей Шнуров, Ксения Безуглова, Николай Фоменко, Александр Любимов, Александр Хуруджи – в нашей команде, и, я думаю, любого из них можно смело назвать человеком дела. Вот поэтому я нарушила свое же слово, и иду на выборы и возглавляю партийный список на выборах в томскую городскую думу. ⠀ Почему Томск, думаю, не надо объяснять. Это город, в котором живет мой сын, четверо моих внучек, и здесь же совсем скоро появится на свет мой первый правнук. Я хочу, чтобы Томск становился лучше. И я искренне верю, что наш партийный подход, очень личный, основанный на доверии конкретным людям, которые давно все доказали делами, поможет Томску и всей стране расти! #политика #партияроста #делайкакез
Претендующая на депутатский мандат самая молодая прабабушка России, вопреки ожиданиям, в своей политической карьере не собирается делать сверхакцент на семейные ценности. Елена Ульянова, являясь президентом фонда «Равенство возможностей», хочет заняться проблемами доступной среды и образования детей с особенностями в городе Томске.
Кроме того, будущего резидента Книги рекордов Гиннеса волнует отсутствие в регионе геронтологического центра, тем более у новорожденного правнука есть и 82-летняя прапрабабушка — мать Елены.