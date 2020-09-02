ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят судьбу русского языка

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 2 сентября проведут онлайн-эфир на тему "Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?".

Участники конференции обсудят, активно ли Россия поддерживает русский язык, и для чего соседние страны борются с двуязычием. В рамках онлайн-эфира выступят социологи, лингвисты, представители культурных организаций РФ, политики, журналисты и многие другие. Задать свой вопрос можно в комментариях к анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир начнется в 14:00 на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". К обсуждению могут присоединиться сотрудники всех средств массовой информации. Политические пристрастия значения не имеют, отмечают в ФАН.