Стариков: Демпартия США стремится заработать очки на антироссийской риторике

Американские социальные сети начали «охоту на русских ведьм». Накануне Facebook удалил 13 аккаунтов и две страницы, якобы связанные с российским «Агентством интернет-исследований», а Twitter заблокировал еще пять аккаунтов из-за принадлежности к «российским государственным субъектам».

Все это происходит на фоне антироссийской кампании, подогреваемой рядом американских СМИ и политиками в преддверии новых выборов с конкретными целями. Первая цель — помешать нынешнему президенту США Дональду Трампу пойти на второй президентский срок. Вторая — переключить внимание с проблем американского общества на «образ внешнего врага».

Социальные противоречия внутри страны, терзаемой высокой смертностью от коронавируса и протестами, загнали американских политиков в угол. Разбираемся, кому выгодно искать «руку Кремля» на пульсе оплота демократии.

Демократические СМИ

Опросы показывают, что Трамп и кандидат от Демпартии Джо Байден уровняли шансы в предвыборной гонке. Демократы решили использовать проверенный метод — актуализировать образ «внешнего врага», стремящегося разрушить американскую демократию. Таковым, как и во время президентских выборов 2016 года, снова выступила Россия.

Все началось с расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в 2017 году о «российском вмешательстве» в выборы США — таким образом Демократическая партия пыталась дискредитировать республиканца Трампа, за которого проголосовало большинство американцев. Финал расследования, на которое было потрачено 32 миллиона долларов из бюджета страны, разочаровал демократический истеблишмент.

«Мы можем сказать с полной уверенностью, что комитет не нашел абсолютно никаких доказательств того, что предвыборная кампания кандидата Дональда Трампа проходила в сговоре с российским правительством с целью вмешаться в выборы 2016 года», — заявил глава сенатского Комитета по разведке Марко Рубио 19 августа.

Но Демпартия не сдается. Ведь в антироссийскую кампанию за четыре года было вложено колоссальное количество средств: на ежедневной основе журналисты The New York Times, Bloomberg, The Economist и других продемократических СМИ выпускали материалы, критикующие Россию.

Ярким примером того, как медиа формируют у читателей образ «российского врага» и убеждают американцев во «вмешательстве РФ в выборы», являются статьи личного СМИ олигарха и политика из Демократической партии Майкла Блумберга. Казалось бы, это какая-то шутка — ведь авторитетное издание уверяет читателей, что лично российский президент курировал «русских хакеров, очернивших Хиллари Клинтон» - кандидата от Демпартии на прошлых выборах, чьи секретные электронные письма были выложены в открытый доступ WikiLeaks. Однако издание позволяет себе опубликовать категоричное утверждение без доказательств.

«Президент России Владимир Путин курировал это вмешательство, в том числе успешный взлом русскими хакерами компьютерных систем Демократической партии. Почему? Чтобы очернить Клинтон и ослабить ее администрацию, если она победит, заполучить рычаги влияния на Трампа, если он победит», — пишет Bloomberg.

Историк и публицист Николай Стариков видит в антироссийской агитации американских медиа историческую преемственность. Аналогичные инструменты использовались в Штатах и в прошлом веке, напоминает эксперт.

«В этом вопросе есть две составляющих. Во-первых, образ врага из России и русских, в США и на Западе «лепят» уже без малого сто лет. Ничего нового в этом нет. Лепили до революции, после революции, во время гражданской войны, потом то же самое делали во времена Советского Союза. Закончился, к сожалению, Советский Союз, но желание сделать из русских врагов никуда не делось. Это традиционность и преемственность западной пропаганды», — поделился Стариков с корреспондентом «Политики Сегодня».

Конкуренты Трампа на выборах

В середине августа в предвыборную гонку ворвалась кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис. Темнокожая женщина-политик стала «козырем» кандидата в президенты Джо Байдена, стремящегося угодить электорату социалистических взглядов на фоне протестов за права афроамериканцев под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» - англ.).

Симптоматично, что в предвыборных речах Харрис, в первую очередь, обрушилась на Россию. РФ снова попытается вмешаться в выборы в 2020 году, Россия «манипулировала» расовыми противоречиями в США с целью повлиять на выборы, Россия «ударила» в «ахиллесову пяту» Штатов, сыграв на болезненных вопросах «трансфобии, гомофобии и расизма». Казалось бы, такие речи граничат с конспирологией низкого пошиба, но это, напротив, холодный политический расчет.

«С другой стороны, есть текущее желание Демократической партии заработать предвыборные очки на антироссийской риторике. Та борьба, которая происходит в США за президентский пост, это не наша борьба. И нам совершенно все равно, кто в ней победит. Для нас это интересно с точки зрения политических приемов, каких-то информационных вбросов и в целом новейшей борьбы за голоса избирателей. А с точки зрения сущностной не существует никакой разницы, кто победит на этих президентских выборах», — говорит Стариков.

Ранее американист Константин Блохин прогнозировал, что по мере приближения выборов антироссийская риторика в США будет становиться все более агрессивной. Это обусловлено не только предвыборной гонкой, но и «глубоким расколом» американского общества.

Социальные сети

Обеспокоен выборами и глава Facebook Марк Цукерберг. 1 сентября он пожертвовал 300 миллионов долларов двум организациям «для обеспечения безопасности выборов президента США», сообщает издание The Hill. Распорядиться деньгами посчастливилось организации Center for Tech and Civic Life для найма и обучения сотрудников избирательных участков и Center for Election Innovation and Research, которая распределит средства в разные штаты с целью «повышения безопасности выборов». Что именно кроется за этой формулировкой — вопрос открытый.

Перед этим, в конце августа, российским пользователям пришла массовая рассылка с неизвестных номеров. Гражданам РФ предлагалось вознаграждение в 10 миллионов долларов за «информацию о вмешательстве в выборы США».

Аналогичная реклама стала появляться и в соцсети Instagram, которая принадлежит корпорации Facebook.

Историк Стариков, говоря о российской реакции на политические баталии за океаном, привел метафору из мира арахнологии:

«Пусть кандидаты используют в этой борьбе все, что хотят: мы наблюдаем с точки зрения исследовательского интереса. Как человек, который смотрит за борьбой двух пауков в банке. Вы же не будете туда свою руку опускать, правда? Просто на крышечку положите камешек, чтобы паук-победитель не выбрался из этой банки никогда», — заключил публицист.

Несмотря на усиленную агитацию, американское общество уже не верит в вездесущую «руку Кремля». Ранее оскароносный американский режиссер Оливер Стоун заявил, что не верит в «российское вмешательство» в выборы и «сговор Трампа с Россией». Свою точку зрения он объясняет скепсисом по отношению к спецслужбам США — подробнее читайте в нашей статье.