"Умное голосование" продвигает кандидатов с темным прошлым

Система "Умное голосование" позволила кандидатам с сомнительным прошлым получить места в местных органах власти. За два года использования этой системы в регионах страны появились люди, получившие поддержку от блогера Алексея Навального.

Яркий пример работы "Умного голосования" — депутат МГД от КПРФ Екатерина Енгалычева. Она выступала против чипирования животных, сославшись на Библию, поскольку в этом она увидела приближение апокалипсиса. Также депутат ранее фигурировала в деле об имущественных махинациях.

Еще один кандидат "Умного голосования" — депутат МГД Сергей Савостьянов. Он долгое время работал судьей в Москве, но его непрофессионализм и нарушения судебной этики никак не могли позволить избраться в столичный городской парламент.

Депутаты МГД Евгений Ступин и Михаил Тимонов также не отличаются "чистым" послужным списком. Ступин во время работы заместителем руководителя УФССП по Московской области обвинялся в продаже должностей в подшефных подразделениях, а Тимонов фигурировал в уголовном деле о мошенничестве.

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"Телеканал 360" также сообщал, что автор стратегии "Умного голосования" Навальный госпитализирован в немецкую клинику.