Россияне получат денежные пособия на детей дошкольного возраста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд руб для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более трех миллионов человек», — говорится в сообщении.

Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Политикой Сегодня» напомнила, что ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет ввели указом президента с 1 января 2020 года. А начиная с 1 июня, выплаты получают семьи с низкими доходами.

«Это пособие предусмотрено в соответствии с посланием президента, которое было озвучено еще в начале этого года. Президент сказал, что это пособие для малообеспеченных и часто неполных семей. Или семей, в которых один из родителей не работает. Критерий нуждаемости — это доход одного члена семьи равный или меньше прожиточного минимума», — разъяснила депутат.

В среднем по РФ прожиточный минимум составляет 12 130 руб, напомнила Светлана Бессараб. Если доход одного члена семьи меньше или равен этой сумме, тогда на ребенка полагается пособие в размере половины регионального прожиточного минимума. Это около 5,5 тыс.. руб в месяц в зависимости от региона.

«На эти цели и выделили 34 миллиарда рублей из бюджета. На 2021 год запланировали, если исходить из послания президента, для семей, в которых доход так и не будет выше величины прожиточного минимума, предусмотреть выплату в размере одного прожиточного минимума. Пособие вырастет в среднем до 11 тыс. руб», — добавила депутат.

Светлана Бессараб считает выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет важными, поскольку не в каждой семье могут работать папа и мама. Также не каждый ребенок может ходить в детский сад.

«Уверена, что это поможет семьям. Это ежемесячное пособие, но, конечно, государство рассчитывает, что семья потратит эти деньги на самые необходимые потребности — питание, воспитание ребенка, образование, возможно, одежду», — сказала депутат.

Все решает критерий нуждаемости, продолжила Светлана Бессараб. Если в семье нет соответствующего дохода, но есть ребенок, тогда родители получат деньги.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Местные власти не могут исключить малообеспеченную или неполную семью из числа получателей.

В будущем контролировать расходование детских пособий в семьях, где взрослые, например, имеют проблемы с алкоголем, можно будет с помощью специальных социальных карт.

«Это было бы возможно, но сегодня эта система будет стоить дороже, чем само пособие, которое выделили. Поэтому пока это вопрос будущего», — подытожила депутат.