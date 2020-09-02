США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса в проекте COVAX

США не планируют принимать участие в международном проекте COVAX по разработке и производству препарата против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Вашингтон продолжит сотрудничать с другими государствами для обеспечения победы над коронавирусом, сообщил Дир. Однако Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе COVAX, которая "находится под влиянием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", отметил он.

Проект COVAX стоит под управлением ВОЗ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) и транснациональных корпораций — производителей препаратов, пишет ТАСС.

Телеканал "360" сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала введение санкций США против российских НИИ, в которых осуществлялась разработка вакцины от коронавируса.