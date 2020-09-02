Борис Клюев перед смертью готовился сыграть в спектакле экс-президента США

В Малом театре раскрыли подробности последних дней жизни народного артиста РФ Бориса Клюева. Актер собирался сыграть в спектакле о Второй мировой войне. Он репетировал роль экс-президента США Рузвельта.

Российский актер театра и кино Борис Клюев перед смертью готовился сыграть в спектакле "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. О последних днях жизни звезды сериала "Воронины" поведал режиссер постановки Андрей Житинкин.

Картина рассказывает о событиях, разворачивающихся в феврале 1945 года. Тогда Сталин, Черчилль и Рузвельт в Ливадийском дворце решали судьбу мира после Второй мировой войны. Сам же Клюев должен был выступить на сцене в роли экс-президента США.

"Когда он (Борис Клюев — Прим. ред.) после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть в коляске, ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске", — приводит слова Житинкина РИА Новости.

О смерти народного артиста, одного из ведущих актеров Малого театра Бориса Клюева стало известно накануне, 1 сентября. Актер ушел жизни в возрасте 76 лет в Москве. Причиной его смерти стала онкологическая болезнь. С Борисом Клюевым простятся в театре, точную дату назовут чуть позже, сообщает телеканал "360".