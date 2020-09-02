11:00 2 Сентября 2020Общество
Пожилые сотрудники Центра им. Гамалеи привились от коронавируса
Некоторые сотрудники национального исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи испытали на себе вакцину от коронавируса. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал об их самочувствии после прививки.
По словам Гинцбурга, инъекцию с препаратом сделали сотрудники старше 70 и даже 80 лет. Сейчас они чувствуют себя отлично и продолжают заниматься привычными делами.
"Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом", — сообщил директор центра в беседе с РИА Новости.
Вакцина, получившая название "Спутник-V", уже успешно прошла испытания на добровольцах в возрастном диапазоне 18–60 лет. В настоящий момент проводятся пострегистрационные испытания, для которых в том числе набраны пожилые люди.