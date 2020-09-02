Медики зарегистрировали 4952 новых случая коронавируса в России за сутки

Врачи выявили 4952 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах России за истекшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Почти четверть пациентов не испытывала симптомов заболевания. За это время 115 человек скончались, а выздоровели 5464. За весь период пандемии в Российской Федерации 1 005 000 граждан получили положительный результат на тестирование коронавируса, из них вылечились уже 821 169 человек. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.