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10:49   2 Сентября 2020
Общество

Медики зарегистрировали 4952 новых случая коронавируса в России за сутки

Медики зарегистрировали 4952 новых случая коронавируса в России за сутки

Врачи выявили 4952 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах России за истекшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Почти четверть пациентов не испытывала симптомов заболевания. За это время 115 человек скончались, а выздоровели 5464. За весь период пандемии в Российской Федерации 1 005 000 граждан получили положительный результат на тестирование коронавируса, из них вылечились уже 821 169 человек. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сутки #коронавирус #оперштаб

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