Facebook перевернул с ног на голову требования властей Австралии

Австралийские власти планируют ввести для Facebook платное цитирование местных СМИ. В законопроекте австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC — англ.) сказано, что, если компании Google и Facebook намерены и дальше предоставлять свои услуги жителям страны, они должны будут считаться с законодательством Австралии.

«Мы хотим, чтобы Google и Facebook продолжали предоставлять эти услуги австралийскому сообществу. Но мы хотим, чтобы это было на наших условиях. Мы хотим, чтобы это было в соответствии с нашим законом, и мы хотим, чтобы это было справедливо», — заявил ответственный за госрасходы Австралии Джош Фриденберг.

Помимо выплат австралийским изданиям, власти планируют обязать Facebook предоставлять данные о работе своих алгоритмов и активности пользователей на территории страны. Представители соцсети заявили, что им проще лишить австралийцев информации, чем пойти на уступки местному правительству:

«Мы неохотно прекратим позволять издателям и людям в Австралии делиться местными и международными новостями на Facebook и Instagram. <…> Это единственный способ защититься от результата, который не поддается логике и повредит, а не поможет долгосрочной динамике австралийского сектора новостей и средств массовой информации».

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман нашел требование австралийских властей вполне логичным. Однако в руководстве Facebook опасаются, что если соцсеть пойдет на уступки, то многие страны последуют австралийской модели.

«Мы живем в эпоху, когда социальные сети превратились из инструмента общения в инструмент реформирования и воздействия на сознание людей. Поэтому если ты берешь чужую информацию и подаешь ее под своим брендом, в данном случае на платформе Facebook, то есть логика отдавать за это деньги. Эта история для соцсети очень показательна, потому что такой опыт могут взять на вооружение и другие страны. А такое требование сейчас вполне обоснованно в информационной среде», — рассказал Фельдман.

Собеседник «Политики Сегодня» заметил, что сейчас большинство людей читают новости именно в соцсетях. И зачастую ресурсы и усилия издания, которое подготовило информацию, таким образом просто обесцениваются. Внимание пользователя направлено именно на социальную сеть.

Facebook вряд ли пойдет на уступки, потому что чувствует поддержку со стороны американского правительства, считает специалист. Чтобы соцсеть Марка Цукерберга начала исполнять законодательства иных стран, кроме США, должно произойти нечто серьезное:

«Facebook хоть и транснациональный бренд, но он локализован в США. У главы соцсети Цукерберга довольно тесные отношения с нынешним руководством страны. Президент Дональд Трамп и весь политический истеблишмент рассматривают Facebook как прямой инструмент американского влияния за пределами Америки. Поэтому руководство соцсети чувствует своеобразную "крышу" со стороны властей и воспринимает себя, как одно из главных звеньев американской медийной империи», — добавил Фельдман.

Еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) сетевые операции в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось о модерации комментариев в соцсетях, а также о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

История с законопроектом властей Австралии напомнила эксперту разбирательства с Facebook в России. Соцсеть игнорирует требования закона «О персональных данных», который обязывает их операторов хранить личную информацию россиян на серверах внутри страны. 13 февраля 2020 года мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных.

Компании не выплатили штраф в предписанный судом срок. Следующим шагом может стать наложение штрафов в размере до 18 миллионов рублей. Аналогичные решения в отношении американских компаний суд вынес в конце 2019 года. Тогда сумма взыскания составляла всего три тысячи рублей. Twitter выплатил штраф после того, как попытался оспорить его в Верховном суде.

Фельдман обратил внимание, что российские власти должны сделать выводы из «австралийской истории» с соцсетью Цукерберга. Рунет следует обезопасить от воздействия сервисов, которые так резко реагируют на справедливые требования законодательства страны.