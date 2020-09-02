Украина вдохновила Бразилию приравнять коммунизм к нацизму

Депутат парламента Бразилии и сын президента страны Эдуарду Болсонару предложил запретить использование коммунистических и нацистских символов. Законопроект предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы за изготовление, продажу или распространение свастики, а также пятиконечной звезды и серпа с молотом.

По словам парламентария, его вдохновил закон, принятый на Украине. Там запрет коммунистической и нацистской символики был введен еще в апреле 2015 года — теперь пришло время Бразилии, считает младший Болсонару.

«Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма, точно так же уголовный кодекс криминализирует планирование убийства конкретного человека», — заявил бразильский депутат в Twitter.

И коммунизм, и нацизм должны быть запрещены в обществе, чтобы гарантировать максимальную защиту личности и неделимость собственности, заключил Эдуарду.

Сам глава Бразилии в неприятии коммунистических идей солидарен с сыном. В марте во время своего визита в США Болсонару призвал навсегда покончить с коммунизмом и озвучил планы «сделать свою страну великой». С аналогичным лозунгом в 2016 году к власти пришел нынешний американский президент Дональд Трамп.

«Я всегда мечтал очистить Бразилию от грязных левых взглядов. Но перед тем, как мы начнем, нам нужно что-то уничтожить и избавиться от многих вещей. Я рад быть тем самым поворотным моментом», — сказал Болсонару.

Чутко реагируют на подобную риторику не только бразильские левые, но и российские. Попытки уравнять фашизм и коммунизм в Бразилии — борьба крупной буржуазии с простым народом и его волей к борьбе за свои права, считает глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Коммунисты, приходя к власти, создавали экономическую систему в интересах людей и это не нравится капиталистам, потому что они привыкли людей воспринимать как рабов. Это инструмент информационной борьбы, чтобы не позволить трудящимся той же Бразилии объединяться в коммунистические партии и добиваться разворота страны к социалистической системе», — рассказал коммунист «Политике Сегодня».

Высокие рейтинги и высокая смертность

В июне Бразилия с населением почти в 210 миллионов человек стала третьей страной в мире после США и Великобритании, наиболее пострадавшей от коронавируса. Еще в начале пандемии Болсонару скептически относился к заболеванию. Он призывал губернаторов бразильских штатов не губить экономику страны и требовал выпустить людей на работу.

«Мы встретим вирус как мужчины, черт возьми, а не как маленькие мальчики», — заявлял президент Бразилии.

К июлю в числе заболевших оказался и сам Болсонару. О своем недуге он сообщил во время пресс-конференции и снял маску перед журналистами, чтобы продемонстрировать отличное самочувствие.

Пресса поступка президента не оценила, хоть Болсонару и отошел от корреспондентов на несколько метров, чтобы не заразить их. СМИ пригрозили подать в суд на главу страны за то, что «подверг жизни людей опасности».

Несмотря на эпидемиологические проблемы, рейтинг у Болсонару к середине августа стал самым высоким с начала его мандата. Согласно опросу Datafolha, 37% бразильцев считают правление президента «отличным» или «хорошим», антирейтинг политика снизился с 44% до 34%.

«Задира с детской площадки»

Положение Болсонару улучшилось после ослабления политического кризиса, начавшегося в стране в феврале. Казалось бы, за полгода глава Бразилии наладил отношения с депутатами Национального конгресса и перестал делать радикальные заявления.

«Чего мы мне действительно хотелось, так это набить тебе морду, понял?», — сказал Болсонару журналисту бразильской газеты O Globo 24 августа, попросившему прокомментировать коррупционный скандал с участием президента.

Как сообщали бразильские СМИ, с 2011 по 2017 год на банковский счет первой леди Мишель Болонсару было переведено не менее 89 тысяч реалов. Секретные платежи, подозревают журналисты, сделал старый друг президента Фабрисио Кейруш, арестованный по подозрению в коррупции. В рамках этого дела расследуется и деятельность одного из сыновей Болсонару.

Резкий ответ президента на резонный вопрос журналиста вызвал осуждение со стороны оппозиционных политиков левого толка и независимых СМИ. Особенно раздражена поведением главы государства была пресса. В соцсетях журналисты организовали онлайн-кампанию с вопросом политику: «Президент Жаир Болсонару, почему ваша жена Мишель получила 89 000 реалов от Фабрисио Кейруша?».

Ответа так и не последовало. Молчание президента дало очередной повод для критики со стороны оппонентов.

«Вместо президента у нас задира с детской площадки. Почему он не отвечает на вопрос?», — написал в Twitter бразильский политик левого толка Марсело Фрейшо.

Феномен Болсонару

В прошлом году правый консерватор Болонсару пришел к власти на фоне глубокого политического кризиса, связанного с коррупцией в среде бразильских правящих элит.

С 2005 года в стране не утихали коррупционные скандалы. Они бушевали еще во времена правления предыдущего президента Бразилии — члена социал-демократической «Партии Трудящихся» Луиса Инасиу Лула да Силва, но ему удавалось контролировать ситуацию. А его преемнице Дилме Руссеф удержать власть не удалось — коррупционный скандал пустил свои метастазы во все слои бразильского общества, рассказывает заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов.

«В результате все традиционные партии и политики, имена которых были на слуху, исполнители всех ветвей власти оказались скомпрометированы. Сложилась сложная ситуация, когда все оказались этим скандалом замазаны. Люди устали. Это происходило на фоне экономического кризиса, на фоне падения доходов от экспорта в связи со снижением спроса на сырье в Китае. Новый средний класс, появившийся в стране благодаря усилиям Лулы, начал ощущать беспокойство. Начались забастовки», — объясняет политолог.

У Бразилии возникла потребность в новом лидере, который не был бы заподозрен в коррупции и не принадлежал бы к известной партии — той же «Партии Трудящихся». Таким образом Болсонару стал президентом.

«Это дитя протестного электората. Голосовали не за него, а за его фамилию — это было голосование против всех. В Бразилии голосовать люди обязаны, иначе они будут поражены в правах. Выбрали этого человека, не особенно вдаваясь в его политическую программу, которой у него, по сути дела, не было. Он умел критиковать. Таким образом и пришел к власти», — рассказывает Мартынов.

Новый февральский кризис произошел из-за попытки Болсонару пересмотреть основы внешнеполитической традиции Бразилии и вернуться на путь сотрудничества с Соединенными Штатами, констатирует Мартынов.