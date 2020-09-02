Минпромторг РФ хочет запретить съемку книг в магазинах

Запрет на фотографирование и копирование книг в магазинах до их покупки, предложенный Минпромторгом РФ, призван защитить права продавцов печатной продукции.

Инициатива содержится в проекте "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>", опубликованном ведомством на официальном портале проектов правовых актов. В Минпромторге РФ считают необходимым защитить права продавцов книг в связи с развитием технологий.

Проект разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В Минпромторге РФ предложили отказаться от обязательного наличия книги жалоб. В ведомстве считают подобное "устаревшим механизмом", который нецелесообразен в условиях рыночной экономики.