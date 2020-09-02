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10:28   2 Сентября 2020
Общество

Названа дата открытия петербургских фуд-кортов и кинотеатров

Названа дата открытия петербургских фуд-кортов и кинотеатров

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил фуд-кортам и кинотеатрам возобновить деятельность с 12 сентября. Глава города внес соответствующие изменения в постановление правительства.

Кинотеатры, фуд-корты и другие закрытые внутри ТЦ точки смогут вновь начать работать с 12 сентября, согласно документу. Организации остаются закрытыми из-за пандемии коронавирусной инфекции на протяжении пяти месяцев.

Торговые центры получили разрешение на возобновление деятельности в конце июля. Власти Санкт-Петербурга оценивают санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе для дальнейшего снятия ограничений.

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Автор: Борис Нестеров
#беглов #кинотеатры #фуд-корты

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