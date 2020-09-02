Названа дата открытия петербургских фуд-кортов и кинотеатров

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил фуд-кортам и кинотеатрам возобновить деятельность с 12 сентября. Глава города внес соответствующие изменения в постановление правительства.

Кинотеатры, фуд-корты и другие закрытые внутри ТЦ точки смогут вновь начать работать с 12 сентября, согласно документу. Организации остаются закрытыми из-за пандемии коронавирусной инфекции на протяжении пяти месяцев.

Торговые центры получили разрешение на возобновление деятельности в конце июля. Власти Санкт-Петербурга оценивают санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе для дальнейшего снятия ограничений.