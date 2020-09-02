"Охота на ведьм": политолог Елисеева описала модель поведения США

Компании Facebook и Twitter пытаются цензурировать информационное пространство, придерживаясь американской модели поведения по "охоте на ведьм", заявила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

По ее словам, Facebook и Twitter хоть и позиционируют себя как "центр свободы слова", однако пытаются цензурировать медиа-пространство. Политический аналитик Роман Романов солидарен с Елисеевой. По его мнению, социальные сети Запада испытывают антироссийскую паранойю, выискивая во всем неугодном для себя "руку Кремля".

"Фактически сегодня "рука России" видится в любом общественно-политическом движении", — говорит эксперт.

Романов подчеркнул, что США пытаются создать в международном сообществе ничем неаргументированное мнение о "русских иллюминатах". Запад придерживается точки зрения, что "РФ манипулирует европейскими политиками", пишет ФАН.

Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко рассказал, что Запад долго проверял прочность российского государства на предмет цензурирования информационного пространства.

Телеканал "360" сообщал, что в США назвали самый опасный российский боевой самолет.