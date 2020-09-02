Шойгу назвал смартфоны главным врагом современности

Россиянам необходимо оторваться от гаджетов, часто заменяющих реальную жизнь, отказаться от излишней информации и увидеть страну своими глазами. С таким призывом выступил в среду, 2 сентября, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению министра, многие люди сейчас живут "коротко и неподробно". Гаджеты стали заменять человеку реальную жизнь, а это неправильно. Шойгу призвал людей оторваться от смартфонов и увидеть жизнь в России "своими глазами".

Министр в беседе с журналистами РИА Новости и "Комсомольской правды" отметил, что главными врагами современности являются гаджеты. Одновременно с этими словами Шойгу указал на лежащий на столе смартфон.