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10:04   2 Сентября 2020
Общество

Шойгу назвал смартфоны главным врагом современности

Шойгу назвал смартфоны главным врагом современности

Россиянам необходимо оторваться от гаджетов, часто заменяющих реальную жизнь, отказаться от излишней информации и увидеть страну своими глазами. С таким призывом выступил в среду, 2 сентября, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению министра, многие люди сейчас живут "коротко и неподробно". Гаджеты стали заменять человеку реальную жизнь, а это неправильно. Шойгу призвал людей оторваться от смартфонов и увидеть жизнь в России "своими глазами".

Министр в беседе с журналистами РИА Новости и "Комсомольской правды" отметил, что главными врагами современности являются гаджеты. Одновременно с этими словами Шойгу указал на лежащий на столе смартфон.

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Автор: Юлия Яковлева
#шойгу #интервью #смартфоны

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