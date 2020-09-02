Федеральная прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

Начало разбирательств по делу блогера Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ пока что анонсировать не собираются.

В среду, 2 сентября, стало известно о том, что федеральная прокуратура ФРГ не считает, что дело блогера Алексея Навального является неким "особым случаем" и требует к себе пристального внимания. Также там уточнили, что пока не торопятся с анонсом начала разбирательств по этому вопросу.

Берлинская клиника Charite, куда блогера транспортировали из Омска, является настоящей Меккой для "отравленных режимом". Оплачивает лечение Навального немецкий фонд Cinema for Peace. Основатель этой НКО, словацкий продюсер Яка Бизил, открыто признает, что деньги дают "оппозиционеры" из стран с авторитарным подходом к культуре.

Жители Германии высказали недовольство по поводу того, что транспортировка оппозиционера Алексея Навального была осуществлена за счет их средств, уплаченных в качестве налогов. Данная тема широко обсуждается в немецких социальных сетях.