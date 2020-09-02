Россия создает новый зенитно-ракетный комплекс «Птицелов»

Сухопутные войска российских Вооруженных сил в ближайшие годы получат новый Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) с лазерным наведением «Птицелов», который заменит средства противовоздушной обороны малой дальности еще советского производства.

Об этом, ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ, сообщает газета «Известия», отмечая, сто изначально новыми ЗРК «Птицелов» планировалось оснастить Воздушно-десантные войска, но потом оборонное ведомство решило доработать новинку для нужд Сухопутных войск.

Опытно-конструкторские работы по разработке адаптированного для нужд «сухопутчиков» нового зенитно-ракетного комплекса и его испытания, согласно имеющемуся у издания плану Минобороны, планируется к 2022 году.

ЗРК «Птицелов» для Сухопутных войск будет закреплен на шасси боевой машины пехоты БМП-3, а для десантников – на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что сделает возможным десантирование комплекса на парашюте.

В задачи комплекса будет входить защита личного состава и военной техники от высокоточного оружия и дронов противника на марше и в условиях боя. При этом, если предназначенная для ВДВ версия «Птицелова» будет оснащена обычными ракетами, то версию для «сухопутчиков» планируется оснастить более дальнобойными боеприпасами.

Также отмечается, что на «Птицелова» будет установлена круглосуточная всепогодная оптико-локационная станция кругового обзора, при помощи которой комплекс сможет обнаруживать цели противника, не выдавая себя излучением радара. Этот способ обнаружения целей в настоящее время уже установлен на Зенитно-ракетных комплексах «Стрела-10», которые и планируется заменить более современным «Птицеловом». Однако новые ЗРК будут отличаться более современной системой наведения с лазерным каналом управления, а также более совершенными и мощными ракетами.

Также издание напоминает, что сейчас российские Сухопутные войска оснащены разнообразными комплексами малой дальности – пушечными «Шипками», ракетно-пушечными «Тунгусками», ракетными комплексами «Тор», «Оса», «сСстрела-10», многие из которых в будущем могут быть заменены новыми ЗРК «Птицелов».

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, у советского комплекса «Стрела-10» был только оптический канал наведения, который, хорошо работал при обычных метеоусловиях, но в других случаях показывал малую эффективность, к тому же у «Стрелы-10» ограничена дальность действия.

Эти комплексы предназначены для того, чтобы прикрывать зенитные дивизионы танковых и мотострелковый полков в непосредственной тактической зоне от любых средств воздушного нападения – от боевых беспилотников, вертолетов тактической авиации и ударов высокоточного оружия противника