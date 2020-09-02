Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:37   2 Сентября 2020
Политика

Жириновский привился от коронавируса

Жириновский привился от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба партии.

Помимо Жириновского, прививку сделали еще 40 тысяч граждан РФ. Так как вакцинация проходит в два этапа, политику введут вакцину второй раз спустя три недели. В течение полугода его состояние здоровья будет контролироваться медицинскими специалистами.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России стартует в ноябре этого года. Первыми прививку получат медицинские сотрудники и работники сферы образования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#жириновский #вакцина #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...