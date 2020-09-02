Названы документы, необходимые россиянам для полета в Грецию

Власти Греции откроют границы для граждан России с 7 сентября. Уже опубликован перечень документов, которые должны будут иметь при себе туристы.

Каждую неделю греческие власти будут разрешать въезд в страну не более 500 россиянам. Для туристов будут открыты только три аэропорта — в Афинах, Салониках и Ираклионе (на острове Крит). Все россияне должны будут иметь при себе ваучер — электронную форму PLF (Passenger Locator Form), где указывается вся необходимая информация о местопребывании гражданина.

Также туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, документ должен быть написан на английском языке. При этом анализы должны быть сделаны не ранее чем за 72 часа до прилета в Грецию. Наличие документов будут проверять перед посадкой в самолет. В случае их отсутствия пассажир не будет допущен на борт.