Видеообращение Путина могут показать на Генассамблее ООН 22 сентября

Выступление президента РФ Владимира Путина в формате видеообращения может состояться на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительная программа сессии уже составлена. Она будет проходить в видеоформате. ТАСС отмечает, что российский лидер в списке выступающих может быть седьмым по счету.

Кроме того, на дебатах выступят главы Китая, Турции, Бразилии, США, Чили и Кубы. В тот же день должны будут состояться выступления французского и иранского лидеров.

Формат мероприятия был изменен из-за пандемии коронавируса. Именно по этой причине на мероприятии будут транслировать записанные видеовыступления. ТАСС подчеркивает, что в ООН не запрещали главам государств приезжать лично.

Неделя высокого уровня будет проходить с 22 по 29 сентября. Лично на Генассамблее ООН могут побывать президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.