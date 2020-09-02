Погребинский объяснил запрет Киева на приватизацию Северо-Крымского канала

Члены украинского правительства, запретив приватизацию Северо-Крымского канала, попытались таким образом «прогнуться» перед националистами.

По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, которое он высказал в интервью РИА Новости, украинские власти, в любом случае не решились бы возобновить в Крым подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу, поэтому крымчанам не следует даже надеяться на такой поворот событий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что украинский Кабинет министров запретил приватизировать Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы. Руководство Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий заявило по этому поводу, что данный запрет был введен с целью не допустить возникновения «возможных угроз украинским национальным интересами».

Комментируя это решение Кабмина, Михаил Погребинский высказал мнение, что оно было продиктовано желанием угодить националистически и радикально настроенной части украинского общества.

«Мол, у нас власть такая, что не позволит никому получить контроль над Северо-Крымским каналом и Каховским магистральным каналом», — предположил политолог.

Также Погребинский добавил, что крымчанам в любом случае не следует рассчитывать, что когда-нибудь Киев возобновил бы подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как представители власти на это никогда не решатся.

Напомним, в августе глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что, если в Крыму из-за нехватки пресной воды начнется гуманитарная катастрофа, Киев может возобновить подачу днепровской воды на полуостров по перекрытому еще в 2014 году Северо-Крымскому каналу. По словам Кравчука, в Киеве помнят, что в Крыму «живут украинцы», которые оказались в сложных условиях из-за недостатка пресной воды. Однако, подчеркнул он, в этом случае, вода будет предназначена только для нужд гражданского населения Крыма, а не для работающих на полуострове предприятий, и тем более не для размещенных там российских военных баз.

Комментируя эти слова Кравчука, многие эксперты и политологи, усомнились в том, что Киев, придерживаясь текущего политического курса, когда-нибудь мог бы прерывать водную блокаду российского Крыма.