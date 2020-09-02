Крейсер "Москва" проведет первые учения после ремонта на Черноморском флоте

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" примет участие в первых учениях после ремонта, которые продолжался с 2018 года. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Представители флота рассказали, что планируется провести боевую подготовку в Черном море. Отмечается, что будет отработана противовоздушная оборона и применены средства радиоэлектронной борьбы. Также планируется совершить учебные действия по обороне корабля. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что крейсер может принять участие в учениях "Кавказ-2020", которые запланированы на конец сентября.