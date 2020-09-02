Мирные сирийцы пострадали от взрыва курдских банд в провинции Ракка

В минувшие сутки на территории сирийской провинции Ракка произошло сразу два взрыва. Есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Самодельное взрывное устройство было активировано на одном из маршрутов следования автомобиля курдских боевиков из числа "Демократических силы Сирии" (SDF) вблизи поселения Аль-Манахир. Как сообщает источник в Twitter (khalid_sh_yusuf), данных о погибших и пострадавших не поступало.

Позднее в сирийском городе Сулук, подконтрольном протурецким формированиям, подорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл. В результате взрыва пострадали мирные жители. Как сообщает Федеральное агентство новостей, к теракту могут быть причастны курдские банды.