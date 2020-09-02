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8:02   2 Сентября 2020
Общество

Мишустин направил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты в регионах

Мишустин направил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты в регионах

Российские регионы получат дополнительные 34,3 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом числа детей, чьи родители имеют право на выплаты.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом числа детей, чьи родители могут претендовать на выплаты. Сейчас в стране их более трех миллионов.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ с 1 января. Выплаты начались с июня.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мишустин #детские пособия #единоразовые выплаты

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