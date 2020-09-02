"Не понимает о чем говорит": белорусы Крыма осудили слова Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не понимает, о чем говорит, а лишь повторяет тезисы украинской и западной пропаганды. Такое заявление сделал глава крымской национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Он раскритиковал слова Тихановской о том, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. Представитель крымских белорусов подчеркнул, что подобные высказывания недостойны политика республиканского масштаба, так как они совсем не связаны со здравым смыслом. Экс-кандидат в президенты просто не понимает, что действительно происходило в Крыму.

"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам", — подчеркнул Чегринец.

Белорусам стоит придерживаться настоящих лидеров, которые переживают за будущее своей страны и народа, заявляет глава автономии для РИА Новости. Он считает, что белорусам стоит остерегаться повтора ошибок украинских братьев.