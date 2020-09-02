Минобороны обнародовало секретные документы о завершении Второй мировой войны

Новый раздел "Закономерный финал" открыли на сайте Минобороны РФ. Российское ведомство рассекретило документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Пользователям Сети предоставили возможность изучить секретные документы и фотографии, сделанные во время завершающих операций Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.

В ходе операций советские части разгромили японскую Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северную Корею.

На портале подробно описывается начало военных действий против японской армии, а также опубликованы детали операций, приказы и материалы с переговоров советских и японских военачальников, схемы боевых действий. Помимо них в разделе есть выложены фотографии хорошо организованной обороны противника после ее захвата.