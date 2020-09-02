NI: российский ПТРК может стать "убийцей" западных танков

Представленный на форуме "Армия-2020" дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" может стать смертельным для западных танков. Такое мнение американский публицист Питер Сучиу высказал для National Interest.

National Interest сообщает, что ПТРК может уничтожить западный танк со стопроцентной гарантией, а его новые боеприпасы имеют скорость полета больше четырех скоростей звука. Публицист отметил, что благодаря этому "Гермес" занимает отдельное место между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Отмечается, что противотанковый комплекс имеет боевой модуль с шестью пусковыми установками для ракет и способен вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Дальность же его стрельбы достигает ста километров. ПТРК может применяться как против бронетехники, командных и штабных машин, так и против узлов связи и складов, передает содержание статьи РИА Новости.