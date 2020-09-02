Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации его убийства

Президент США Дональд Трамп одобрил убийство главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление сделал лидер южноамериканской республики во время своего выступления, транслируемого в Twitter.

Николас Мадуро считает, что стал жертвой жестокой агрессии со стороны Вашингтона. По его словам, Трамп одобрил его убийство, а также предложил 15 миллионов долларов за голову. Чтобы его ликвидировать американское правительство ищет подготовленную группу снайперов, передает слова президента Венесуэлы РИА Новости.

"Дональд Трамп это решил", — заявляет республиканский лидер.

Весной 2020 года Минюст Соединенных Штатов выдвинул свои обвинения главе Венесуэлы и лидерам других 14 стран в том, что они участвуют в торговле наркотическими веществами. За его голову было предложено 15 миллионов долларов, о чем сообщил Госдепартамент США.