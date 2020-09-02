США признали лидерство Китая в трех военных сферах

США признали превосходство Китая в трех военных областях. Об этом говорится в ежегодном докладе Пентагона о состоянии вооруженных сил КНР.

Согласно докладу для Конгресса США, Пекин обогнал Вашингтон сфере крылатых и баллистических ракет наземного базирования. Так, Китай обладает более чем 1250 ракетами с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Тогда как США имеют только ракеты с дальностью поражения от 70 до 300 километров.

КНР превзошла США в сфере интегрированных систем ПВО, в том числе благодаря покупке российских систем С-400 и С-300.

Пекин также обогнал США по темпам строительства военных кораблей и численности флота — так, в составе китайского флота находится 350, в составе американского — 293 боевых единицы.

Ранее стало известно, что Минобороны США подтвердило создание рабочей группы для наблюдения за "неопознанными воздушными явлениями". Об этом пишет телеканал "360".