Мишустин рассказал о хорошем отношении к предложениям по инновациям

Мишустин прокомментировал созданную систему идентификации одной из участниц, сообщив, что хорошо относится к предложениям по инновациям. Об этом премьер-министр России заявил во время встречи с молодыми учеными и бизнесменами.

Мишустин сообщил, что он плохо относится к любым инициативам, связанным с запретами. Одна из участниц встречи рассказала о системе идентификации, которая основывается на методах биометрии. По словам, Мишустина это тонкая вещь, которой пользоваться не всем комфортно. Он отметил, что каждый должен сам решать разрешить или нет доступ к своим данным. Об этом пишет телеканал "360".

Премьер рассказал, что существуют люди, отказывающиеся от заполнения документов в электронном виде. Он отметил, что среди них есть также и инновационные программисты. Мишустин напомнил, что Стив Джобс ограничивал время пользования смартфонами своим детям.