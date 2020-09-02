Рябков ответил США на заявления о "вмешательстве" Москвы в дела Белоруссии

Действия России направлена на содействие в решении проблем Белоруссии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Подобным сообщением он ответил на комментарии Вашингтона о возможном введении санкций против России из-за ее "вмешательства" во внутренние дела Белоруссии. Он также подчеркнул, что неуместно слышать такие слова от США, которые не упускают возможности "бесцеремонно" влезть в дела других стран.

"Мы способствуем решению проблем с уважением к возможности белорусов самим разобраться в своих проблемах", — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

Президент России Владимир Путин 27 августа объявил, что Россия договорилась с Минском о формировании резерва из числа российских правоохранительных сотрудников. По его словам это решение было принято в целях обеспечения суверенитета и стабильности республики в рамках Союзного государства, передают "Известия".

Американские власти также рассматривают вариант с введением санкций по отношению к семи гражданам Белоруссии, передает "360".