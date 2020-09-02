Правительство РФ выделит из бюджета 22 млрд на поддержку медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из бюджета страны планируется выделить дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в условиях борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте кабмина, порядка 22 миллиардов рублей пойдут на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.

Среди выделенных из бюджета страны средств свыше 1,8 миллиарда рублей направят для выплат работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов. Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Накануне Мишустин заявил, что борьба с пандемией коронавируса в России дала результат. Обстановка с COVID-19 в стране стабилизировалась. В ближайшее время начнется третий этап испытания противокоронавирусного препарата "Спутник V". Массовая вакцинация населения пройдет строго в добровольном порядке.