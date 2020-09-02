Греция откроет границы для россиян 7 сентября

Въезд россиян в Грецию будет разрешен с 7 сентября, но будет все еще ограничен некоторыми мерами предосторожности. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в правительственном вестнике.

Допускаться в страну будут только 500 человек в неделю. Туристы должны при себе иметь отрицательный тест на коронавирус, а также ваучеры на отель, указывается в правительственном решении.

Попасть в страну россияне смогут исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Граждане должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), где необходимо указать их контактные данные в Греции за день до прилета в страну.

Из-за распространения коронавирусной инфекции правительства стран были вынуждены приостановить международное авиасообщение. С 1 августа Россия возобновила перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа в Швейцарию, передает РИА Новости.