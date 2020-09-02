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1:33   2 Сентября 2020
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские заявления спикера парламента Эстонии

Посольство РФ осудило антироссийские заявления спикера парламента Эстонии

Посольство РФ осудило новые антироссийские высказывания представителей властей Эстонии. Об этом говорится в сообщении посольства.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас по случаю 26-ой годовщины вывода ВС РФ с территории республики заявил, что с выводом российских военных "завершилась Вторая мировая война". Он также назвал их "оккупационными войсками".

Посольство РФ отметило, что вывод войск из Эстонии стал результатом заключения договора, над которым кропотливо трудились дипломаты и военные двух стран. Работа над документом с 1991 по 1994 годы выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учесть интересы сторон.

Дипломаты напомнили, заключавшие договор Таллин и Москва желали обеспечить хорошие условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества. Посольство выразило сожаление, что спекулирующие на эстонском национализме политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, игнорируя дух и букву документа.

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Автор: Руслан Неглинный
#эстония #посольство рф #парламент эстонии

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