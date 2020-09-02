Посольство РФ осудило антироссийские заявления спикера парламента Эстонии

Посольство РФ осудило новые антироссийские высказывания представителей властей Эстонии. Об этом говорится в сообщении посольства.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас по случаю 26-ой годовщины вывода ВС РФ с территории республики заявил, что с выводом российских военных "завершилась Вторая мировая война". Он также назвал их "оккупационными войсками".

Посольство РФ отметило, что вывод войск из Эстонии стал результатом заключения договора, над которым кропотливо трудились дипломаты и военные двух стран. Работа над документом с 1991 по 1994 годы выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учесть интересы сторон.

Дипломаты напомнили, заключавшие договор Таллин и Москва желали обеспечить хорошие условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества. Посольство выразило сожаление, что спекулирующие на эстонском национализме политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, игнорируя дух и букву документа.