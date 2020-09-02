Жириновский привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский привился российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что Жириновский стал одним из первых в мире, кто сделал прививку от коронавируса. Он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследований российской вакцины "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава РФ.

Также в ЛДПР отметили, что кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан РФ. Это соответствует лучшим мировым стандартам.

Вакцинация происходит в два шага, отмечает пресс-служба. После первого укола должно пройти три недели, после чего делается второй. Таким образом, Жириновский получит вторую часть в конце сентября. После этого врачи будут контролировать состояние его здоровья еще полгода.

Телеканал "360" сообщал, что вакцину от коронавируса Sputnik V доставят в медицинские учреждения Москвы в ближайшие дни.