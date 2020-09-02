Памятную табличку Борису Клюеву могут установить в Москве

Памятная табличка в честь актера Бориса Клюева может появиться в Москве, вопрос о ее установке рассмотрят в Мосгордуме. Об этом заявил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Малый театр ранее сообщил о смерти артиста и одного из главных актеров театра Бориса Клюева. причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым актер боролся с 2018 года. Об этом пишет РИА Новости.

Герасимов сообщил, что Клюев очень много сделал для театра и всех, кто был к нему близок. Он выразил уверенность, что поступят предложения о создании и установке памятной таблички. По словам Герасимова, актер оставался скромным и тактичным, несмотря на большую известность.