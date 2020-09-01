"Уничтожил доброе имя": Соловьев об отказе Ефремова признать вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов, отрицая свою вину в смертельном ДТП, ведет себя очень мерзко и бесчестно. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев сообщил, что все попытки артиста уйти от справедливого наказания показывают его бесчестие и отсутствие достоинства. Телеведущий заявил, что происходящее в суде выглядит как похороны его оставшейся репутации. Соловьев считает поведение Ефремова омерзительным и его притворство с проблемами со здоровьем вызывает много вопросов. Об этом пишет iReactor.

"Когда он сегодня легко и быстро сбегает по лестнице, возникают вопросы. Ведь еще не так давно его в кресле-каталке возили по больнице и говорили, что у бедного Миши инсульт, а сейчас чудеса-чудесные, такого быстрого восстановления медицина еще не знала. Омерзительный и отвратительный фарс", — заявил Соловьев.

Смертельное ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер в пьяном состоянии выехал на встречку и протаранил машину доставки. Водителя авто доставили в больницу, но к утру от полученных травм он скончался. По видео с места ДТП видно, что артист был в невменяемом состоянии. Ефремов после произошедшего признал свою вину, но через некоторое время заявил, что сделал это из-за давления СМИ. Сейчас расследование аварии продолжается, актеру может грозить до 12 лет лишения свободы.