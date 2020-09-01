Трамп назвал новости New York Times про его инсульт фейковыми

Сообщения New York Times о перенесенных президентом США Дональдом Трампом нескольких микроинсультах в 2019 году являются фейковыми. Такое заявление делал сам американский лидер в своем Twitter.

Главе США стало известно, что телеканал CNN, ссылаясь на отрывок из New York Times заявил о перенесении им нескольких инсультов в прошлом году. Президент в ответ на это сообщил, что это полностью фейковые новости. К тому же, никаких доказательств, кроме фразы журналиста "мне стало известно", не привелось.

"Это никогда не закончится!" — заявил президент США.

Также Дональд Трамп сообщил, что, возможно, телеканал и агентство имели в виду какого-нибудь другого человека, потому что он, хоть и находился в указанном в публикации госпитале, но с другой целью. Президент в медицинском центре Уолтера Рида проходил в 2019 году плановое обследование, передает РИА Новости.