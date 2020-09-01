Названа причина смерти народного артиста Бориса Клюева

Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала причину смерти народного артиста России Бориса Клюева. Также она рассказала, что прощание пройдет в родном для актера театре.

Борис Клюев умер на 77-м году из-за онкологического заболевания. Диагноз был известен еще в 2018 году, однако актер все равно продолжал работать. Об этом руководитель театра рассказала "Московскому Комсомольцу".

Клюев сыграл более 100 ролей в кино, более 70 в театре. Молодому поколению он известен по сериалам "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей".