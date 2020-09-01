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22:40   1 Сентября 2020
Общество

Названа причина смерти народного артиста Бориса Клюева

Названа причина смерти народного артиста Бориса Клюева

Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала причину смерти народного артиста России Бориса Клюева. Также она рассказала, что прощание пройдет в родном для актера театре.

Борис Клюев умер на 77-м году из-за онкологического заболевания. Диагноз был известен еще в 2018 году, однако актер все равно продолжал работать. Об этом руководитель театра рассказала "Московскому Комсомольцу".

Клюев сыграл более 100 ролей в кино, более 70 в театре. Молодому поколению он известен по сериалам "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей".

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Автор: Ирина Большунова
#малый театр #народный артист #борис клюев

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