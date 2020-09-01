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22:23   1 Сентября 2020
Происшествия

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Смерть наступила в результате неназванной болезни.

Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино. За свою жизнь он сыграл более 70 ролей, стал одним из ведущих актеров Малого театра, пресс-служба которого сообщила о его смерти.

Дата и место прощания пока неизвестны, они будут названы позже. Молодое поколение знает артиста благодаря таким сериалам, как "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

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Автор: Руслан Неглинный
#клюев #народный артист #воронины

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