Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Смерть наступила в результате неназванной болезни.

Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино. За свою жизнь он сыграл более 70 ролей, стал одним из ведущих актеров Малого театра, пресс-служба которого сообщила о его смерти.

Дата и место прощания пока неизвестны, они будут названы позже. Молодое поколение знает артиста благодаря таким сериалам, как "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".