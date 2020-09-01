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21:51   1 Сентября 2020
Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко ответила на угрозы "Северному потоку — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко ответила на угрозы "Северному потоку — 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на санкции и угрозы со стороны американских сенаторов в адрес оператора порта города Засниц. Об этом сообщает MDR.

Согласно данным телеканала, Меркель выступила против санкций во время визита в город Штральзунд. По ее словам, правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия со стороны США.

Телеканал "360" сообщал, что глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о начале переговоров с США по поводу санкций против "Северного потока — 2".

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Автор: Василий Пименов
#меркель #германия #Северный поток — 2 #санекции США

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