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21:37   1 Сентября 2020
Политика

Экс-представитель НАТО в РФ назвал Байдена больным и слабоумным

Экс-представитель НАТО в РФ назвал Байдена больным и слабоумным

Экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах назвал кандидата на пост президента США Джо Байдена больным человеком, который не способен даже прочитать текст по бумажке. Деятель заявил, что из-за этого приходится прибегать к склейкам в видео.

Табах заявил, что у кандидата вызывает сложности даже прочтение текста по бумажке. Он с трудом понимает смысл написанного. Об этом деятель заявил в эфире UkrIife.TV на соответствующем YouTube-канале.

Экс-представитель НАТО в РФ считает, что семья Байдена наживалась на разграбление Украины при Петре Порошенко. Именно поэтому кандидат на пост президента обвиняет нынешнего главу Украины Владимира Зеленского в коррупции, так как его сын теперь не может приехать на Украину, чтобы разворовывать страну.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #джо байден #выборы сша

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