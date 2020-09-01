Экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах назвал кандидата на пост президента США Джо Байдена больным человеком, который не способен даже прочитать текст по бумажке. Деятель заявил, что из-за этого приходится прибегать к склейкам в видео.

Табах заявил, что у кандидата вызывает сложности даже прочтение текста по бумажке. Он с трудом понимает смысл написанного. Об этом деятель заявил в эфире UkrIife.TV на соответствующем YouTube-канале.

Экс-представитель НАТО в РФ считает, что семья Байдена наживалась на разграбление Украины при Петре Порошенко. Именно поэтому кандидат на пост президента обвиняет нынешнего главу Украины Владимира Зеленского в коррупции, так как его сын теперь не может приехать на Украину, чтобы разворовывать страну.