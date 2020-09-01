Британская The Guardian обвинила США в буллинге и запугивании старых друзей
Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает своих союзников, как вассалов и относится к ним соответственно, о чем свидетельствуют и история с «Северным потоком-2», и палестино-израильский конфликт, и иранская ядерная сделка, и другие острые вопросы.
Об этом в вторник, 1 сентября, пишет британское издание The Guardian, задаваясь вопросом, как Европа должна реагировать на то, что американский союзник начал относиться к ней, как к врагу.
Если на предстоящих президентских выборах в США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, пишет газета, Европа почувствует на себе не только новые санкции, но и столкнется с новыми проявлениями «хамства и глупости».
«Когда проверенные друзья внезапно вступают в ряды хищников, вероятно, необходимо занять более жесткую позицию — мягкой силы может попросту не хватить», — рассуждает автор материала.
Немецкий город Засниц в августе неожиданно оказался в центре мирового внимания, благодаря американским сенаторам – однопартийцам Трампа. Трое сенаторов-республиканцев Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон выступили с угрозами против самого города, против расположенного там морского порта и против тех жителей и чиновников, кто зарабатывает себе на жизнь, работая в этом порту. По мнению сенаторов, порт города Засниц, принимающий участие в достройке российского газопровода «Северный поток-2», «серьезно угрожает» безопасности США, и если он не откажется от этой деятельности, ему придется столкнуться с «сокрушительными экономическими и юридическими санкциями», которые могут стать «фатальными» для региональной экономики.
«В отношении компаний, акционеров и работников Засница будут приняты меры по заморозке счетов и будут введены визовые запреты, подобные тем, которые коснулись Северной Кореи и Ирана», — приводит британское издание угрозы, содержавшиеся в письме американских сенаторов, направленном властям Засница в августе этого года.
Это не первая попытка Штатов заставить Европу отказаться от реализации проекта «Северный поток-2». Свою позицию Вашингтон объясняет тем, что в случае постройки газопровода, Европа окажется в энергетической зависимости от России, но Берлину на протяжении нескольких лет удавалось отмахиваться от этих аргументов. Теперь же грубое вмешательство американцев привело к полномасштабной конфронтации Между США и Европой.
Бурным возмущением на угрозы сенаторов-республиканцев ответили не только в немецком городе Засниц, с которого все началось, но и в Берлине. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал подобное поведение проявлением «фундаментального неуважения», по отношению к правам Европы и ее суверенитету. По словам Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозеля Борреля, его глубоко беспокоит то, как часто США используют против европейских компаний и интересов Европы санкции или угрозы санкциями. У федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и так были крайне холодные отношения с американским президентом, а новая ссора может привести к тому, что Берлин выразит резкое недовольство по поводу тарифных войн Трампа, его попыток расколоть единую Европу, а также по поводу отрицания лидером США проблемы глобального потепления.
«Растущая склонность Америки к буллингу и запугиванию старых друзей в очередной раз проявила себя в открытом столкновении из-за Ирана, которое произошло на прошлой неделе», — напоминает также издание.
Вторичные санкции США против Ирана, принятые на минувшей неделе, ударили пот европейским компаниям, которые ведут дела с Тегераном, однако они не заставили Великобританию, Германию или Францию отказаться от подписанной в 2015 году ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке. При этом попытка Штатов повторно ввести антииранские санкции в ООН встретила решительный и единодушный отпор.
В ответ глава Госдепартамента США Майк Помпео устроил классическую «трамповскую истерику», обвинив Европу в том, что она «встала на сторону аятоллы». Не менее категорична была и официальный представитель США в ООН Келли Крафт, которая обвинила верных американских союзников в том, что «присоединились к террористам».
«Тот факт, что иранская политика Трампа приводит к противоположному результату, подталкивая Ближний Восток к войне, а Иран — к обретению ядерного оружия, по всей видимости, не имеет никакого значения», — отмечает автор материала.
Под горячую руку попал и британский министр иностранных дел Доминик Рааб, который, находясь на прошлой неделе в Иерусалиме, попытался поднять для обсуждения вопрос о двухгосударственном разрешении палестино-израильского конфликта, вопреки тому, что Трамп, вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху приложили усилия, чтобы закрыть эту тему навсегда. Однако инициатива Рааба не встретила понимания, напротив – Нетаньяху и его министры устроили британскому министру настоящую выволочку за Иран.
Тем не менее, двхгосударственное решение палестино-израильского конфликта остается одним из целого ряда острых вопросов, по которым США и Европа не могут прийти к согласию. Таким же острым вопросом является желание Вашингтона продавать Европе свой дорогой сжиженный газ.
Однако по другим вопросам, которые являются важными для европейцев, например по поводу конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, и даже по поводу белорусских протестов, которые имеют «непосредственное отношение» на безопасность и процветание Европы, Штаты не проявляют солидарности, а порой выступают и с противоположных позиций, отмечает автор статьи.
«Что делать? Европейские лидеры могут надеяться на победу Джо Байдена в ноябре. Но что будет, если снова победит Трамп? Европе придется столкнуться с новыми санкциями, очередными проявлениями эгоистичной глупости и хамства», — пишет британская газета.
Если Европа столкнется со вторым сроком президента США, который относится к Германии враждебно, а к Евросоюзу - презрительно, и при этом не в состоянии контролировать свои разрушительные инстинкты, под этим давлением могут рухнуть и Трансатлантический альянс, и блок НАТО, предостерегает The Guardian.
«Даже если сейчас удастся этого избежать, перспектива подобного кошмара — это веский аргумент в пользу укрепления единой системы безопасности Европы, ее военного и технологического потенциала, а также ее инструментов защиты от экономического и финансового шантажа в духе Засница», — подчеркивает автор.
Он также напоминает, что французский президент Эммануэль Макрон ранее уже призывал страны Евросоюза к более тесной интеграции, но лидеры других 26 государств пока проявляют осторожность в этом вопросе. Но сейчас, как заявила ранее София Беш из Центра европейских реформ, Европе необходимо встать на защиту своих геополитических интересов.
«Европа не сможет положить конец бесчинствам крупных глобальных игроков, если она сама не станет таким игроком. Европейцам необходимо держаться вместе. И то, что Великобритания выбрала именно этот момент для отделения, является огромной трагедией», — с сожалением заключает The Guardian.