Британская The Guardian обвинила США в буллинге и запугивании старых друзей

Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает своих союзников, как вассалов и относится к ним соответственно, о чем свидетельствуют и история с «Северным потоком-2», и палестино-израильский конфликт, и иранская ядерная сделка, и другие острые вопросы.

Об этом в вторник, 1 сентября, пишет британское издание The Guardian, задаваясь вопросом, как Европа должна реагировать на то, что американский союзник начал относиться к ней, как к врагу.

Если на предстоящих президентских выборах в США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, пишет газета, Европа почувствует на себе не только новые санкции, но и столкнется с новыми проявлениями «хамства и глупости».

«Когда проверенные друзья внезапно вступают в ряды хищников, вероятно, необходимо занять более жесткую позицию — мягкой силы может попросту не хватить», — рассуждает автор материала.

Немецкий город Засниц в августе неожиданно оказался в центре мирового внимания, благодаря американским сенаторам – однопартийцам Трампа. Трое сенаторов-республиканцев Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон выступили с угрозами против самого города, против расположенного там морского порта и против тех жителей и чиновников, кто зарабатывает себе на жизнь, работая в этом порту. По мнению сенаторов, порт города Засниц, принимающий участие в достройке российского газопровода «Северный поток-2», «серьезно угрожает» безопасности США, и если он не откажется от этой деятельности, ему придется столкнуться с «сокрушительными экономическими и юридическими санкциями», которые могут стать «фатальными» для региональной экономики.

«В отношении компаний, акционеров и работников Засница будут приняты меры по заморозке счетов и будут введены визовые запреты, подобные тем, которые коснулись Северной Кореи и Ирана», — приводит британское издание угрозы, содержавшиеся в письме американских сенаторов, направленном властям Засница в августе этого года.

Это не первая попытка Штатов заставить Европу отказаться от реализации проекта «Северный поток-2». Свою позицию Вашингтон объясняет тем, что в случае постройки газопровода, Европа окажется в энергетической зависимости от России, но Берлину на протяжении нескольких лет удавалось отмахиваться от этих аргументов. Теперь же грубое вмешательство американцев привело к полномасштабной конфронтации Между США и Европой.

Бурным возмущением на угрозы сенаторов-республиканцев ответили не только в немецком городе Засниц, с которого все началось, но и в Берлине. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал подобное поведение проявлением «фундаментального неуважения», по отношению к правам Европы и ее суверенитету. По словам Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозеля Борреля, его глубоко беспокоит то, как часто США используют против европейских компаний и интересов Европы санкции или угрозы санкциями. У федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и так были крайне холодные отношения с американским президентом, а новая ссора может привести к тому, что Берлин выразит резкое недовольство по поводу тарифных войн Трампа, его попыток расколоть единую Европу, а также по поводу отрицания лидером США проблемы глобального потепления.

«Растущая склонность Америки к буллингу и запугиванию старых друзей в очередной раз проявила себя в открытом столкновении из-за Ирана, которое произошло на прошлой неделе», — напоминает также издание.

Вторичные санкции США против Ирана, принятые на минувшей неделе, ударили пот европейским компаниям, которые ведут дела с Тегераном, однако они не заставили Великобританию, Германию или Францию отказаться от подписанной в 2015 году ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке. При этом попытка Штатов повторно ввести антииранские санкции в ООН встретила решительный и единодушный отпор.

В ответ глава Госдепартамента США Майк Помпео устроил классическую «трамповскую истерику», обвинив Европу в том, что она «встала на сторону аятоллы». Не менее категорична была и официальный представитель США в ООН Келли Крафт, которая обвинила верных американских союзников в том, что «присоединились к террористам».

«Тот факт, что иранская политика Трампа приводит к противоположному результату, подталкивая Ближний Восток к войне, а Иран — к обретению ядерного оружия, по всей видимости, не имеет никакого значения», — отмечает автор материала.

Под горячую руку попал и британский министр иностранных дел Доминик Рааб, который, находясь на прошлой неделе в Иерусалиме, попытался поднять для обсуждения вопрос о двухгосударственном разрешении палестино-израильского конфликта, вопреки тому, что Трамп, вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху приложили усилия, чтобы закрыть эту тему навсегда. Однако инициатива Рааба не встретила понимания, напротив – Нетаньяху и его министры устроили британскому министру настоящую выволочку за Иран.

Тем не менее, двхгосударственное решение палестино-израильского конфликта остается одним из целого ряда острых вопросов, по которым США и Европа не могут прийти к согласию. Таким же острым вопросом является желание Вашингтона продавать Европе свой дорогой сжиженный газ.

Однако по другим вопросам, которые являются важными для европейцев, например по поводу конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, и даже по поводу белорусских протестов, которые имеют «непосредственное отношение» на безопасность и процветание Европы, Штаты не проявляют солидарности, а порой выступают и с противоположных позиций, отмечает автор статьи.

«Что делать? Европейские лидеры могут надеяться на победу Джо Байдена в ноябре. Но что будет, если снова победит Трамп? Европе придется столкнуться с новыми санкциями, очередными проявлениями эгоистичной глупости и хамства», — пишет британская газета.

Если Европа столкнется со вторым сроком президента США, который относится к Германии враждебно, а к Евросоюзу - презрительно, и при этом не в состоянии контролировать свои разрушительные инстинкты, под этим давлением могут рухнуть и Трансатлантический альянс, и блок НАТО, предостерегает The Guardian.

«Даже если сейчас удастся этого избежать, перспектива подобного кошмара — это веский аргумент в пользу укрепления единой системы безопасности Европы, ее военного и технологического потенциала, а также ее инструментов защиты от экономического и финансового шантажа в духе Засница», — подчеркивает автор.

Он также напоминает, что французский президент Эммануэль Макрон ранее уже призывал страны Евросоюза к более тесной интеграции, но лидеры других 26 государств пока проявляют осторожность в этом вопросе. Но сейчас, как заявила ранее София Беш из Центра европейских реформ, Европе необходимо встать на защиту своих геополитических интересов.