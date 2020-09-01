Губернатор Беглов развеял слухи об "отставке" и переводе в Москву

Появившиеся слухи об отставке Александра Беглова были развеяны после появления губернатора Санкт-Петербурга на публичных мероприятиях города, приуроченных к началу нового учебного года в России.

Беглов присутствовал на торжественном открытии нескольких новых школ на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Градоначальник и глава Ленобласти Александр Дрозденко также провели открытый "Урок Победы" для десятиклассников в Мурино во вторник, 1 сентября.

Участие губернатора Северной столицы в торжествах, посвященных Дню знаний, опровергло вброшенную в конце августа либеральными изданиями информацию о возможной отставке губернатора Беглова. Журналисты различных СМИ неоднократно отмечали, что появление в информационном поле слухов об отставке губернатора Петербурга имеет явные признаки политического заказа, пишет iReactor.