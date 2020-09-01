Сенатор Джабаров напомнил Тихановской, чей Крым

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую раскритиковал за политические высказывания и незнание истории член Совфеда Владимир Джабаров.

Тихановская посчитала, что воссоединение Крыма и России якобы не соответствует международным нормам. Политик осудил незнание истории и напомнил Тихановской, что Крым — неотъемлемая часть России. Джабаров также посчитал, что политический деятель не понимает, о чем говорит. Сенатор предсказал, что она уйдет в политическое забвение после того, как ситуация в Белоруссии нормализуется.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году. Более 90% жителей полуострова проголосовали в ходе референдума за воссоединение с Россией. Однако Киев до сих пор считает крымскую территорию своей, но временно оккупированной, пишет ФАН.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что вопрос о возврате Крыма на Украину закрыт, сообщал телеканал "360".