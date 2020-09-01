Украинские туристы попали на принудительную обсервацию в Турцию

Нескольких туристов из Украины принудительно поместили в обсерваторы отелей в Турции, несмотря на отрицательные результаты тестов на коронавирус. Власти Турции не требовали этих мер для гостей, которые находились в контакте с заболевшими.

Украинские туристы оказались в карантине в населенных пунктах Сиде и Белек. Гостей поместили в обсерваторы из-за того, что они находились в одном самолете с зараженными коронавирусом. Первичные тесты украинцев показали отрицательный результат, однако выйти из изоляции туристам не разрешили. В специально отведенных помещениях украинцам придется провести две недели, после чего они будут возвращены на родину, передает Федеральное агентство новостей.

Туристы были помещены в карантин по решению Министерства здравоохранения Турции, отметил представитель отеля, куда прибыли на отдых украинские граждане.