Украинские туристы попали на принудительную обсервацию в Турцию
Нескольких туристов из Украины принудительно поместили в обсерваторы отелей в Турции, несмотря на отрицательные результаты тестов на коронавирус. Власти Турции не требовали этих мер для гостей, которые находились в контакте с заболевшими.
Украинские туристы оказались в карантине в населенных пунктах Сиде и Белек. Гостей поместили в обсерваторы из-за того, что они находились в одном самолете с зараженными коронавирусом. Первичные тесты украинцев показали отрицательный результат, однако выйти из изоляции туристам не разрешили. В специально отведенных помещениях украинцам придется провести две недели, после чего они будут возвращены на родину, передает Федеральное агентство новостей.
Туристы были помещены в карантин по решению Министерства здравоохранения Турции, отметил представитель отеля, куда прибыли на отдых украинские граждане.
"Отель не принимал решения об изоляции, однако мы были вынуждены принять решение врачей, так как это является одним из условий прохождения сертификации объекта размещения", — сообщили в гостинице.