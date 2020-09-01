Уставшие от бездействия властей Сыктывкара горожане построили путь в школу

Ученики школы №24 в Сыктывкаре долгое время были вынуждены ходить на учебу по самой опасной дороге в городе. Глава регионального исполкома ОНФ Елена Иванова рассказала, как совместные усилия горожан смогли уберечь детей.

Участок дороги, ведущий к школе, еще недавно был похож на болото. Деревянные щиты, брошенные под ноги, тонули в грязи. Травмы на этом месте не были редкостью. Бригада Николая Мискина взялась за работу после долгих попыток убедить власть города заняться постройкой безопасного перехода.

Активистам потребовалось десять кубометров досок и тысяча гвоздей. Они строили новый настил в свободное время. Власти Сыктывкара тем временем собирали совещания, но не могли решить проблему.

"Мы выехали сюда повторно и убедились, что мостики, которые ведут от дороги к гаражному комплексу, находятся в неудовлетворительном состоянии", – рассказывает Иванова.

Считанные дни оставались до 1 сентября, когда было решено положить все силы на решение вопроса безопасности учеников, пишет Федеральное агентство новостей. Местные предприниматели помогали со строительными материалами, а другие оказывали помощь в сооружении конструкции. В итоге общими усилиями удалось возвести мост через опасное препятствие, но это только промежуточный результат. Представитель ОНФ считает, что остальная дорога до школы также требует обустройства.