Надбавка к пенсионному пособию в размере 5,6 тысячи рублей будет доступна в сентябре только некоторым категориям граждан.

Дополнительную выплату не смогут получить обладатели страховой пенсии, которым не исполнилось 80 лет. Для остальных перерасчет будет произведен сотрудниками Пенсионного фонда автоматически. Заявление от гражданина или дополнительные документы не потребуются.

Существует еще ряд доплат, которые доступны для определенных категорий населения пенсионного возраста. Прибавка в 1895 рублей полагается тем пенсионерам, чьи дети учатся на очном отделении, передает издание iReactor.

Выплата в размере 1421 рубль или "сельская" надбавка будет начислена при наличии минимум 30 лет "сельского" стажа у человека.