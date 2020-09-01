Президент Бразилии в сентябре ляжет на операцию

Операция по удалению камня в почке предстоит в сентябре 65-летнему лидеру Бразилии Жаиру Болсонару, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на его заявление.

Согласно данным телеканала, главу страны обследовали посредством ультразвукового обследования (УЗИ). Оказалось, что в почке политика "камень размером чуть больше фасолины"

Бразильский президент не жалуется на самочувствие, списывая эту проблему со здоровьем на возраст, передает ТАСС.

В июле Болсонару подхватил коронавирусную инфекцию. Он чувствовал недомогание лишь в первые несколько дней болезни, после чего стал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заключила, что это лекарство не имеет положительного эффекта при его использовании. 25 июля президент Бразилии объявил о выздоровлении.