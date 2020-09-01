США могут ввести санкции против ряда физлиц Белоруссии

Соединенные Штаты могут ввести санкционные меры в отношении семи белорусов, которых считают причастными к фальсификациям, якобы имевшим место быть в ходе президентских выборов в республике. Об этом информировало агентство Reuters.

"У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для доказательной базы", — сообщил один из представителей Белого дома.

Со слов представителя американской администрации, это будет попыткой пристыдить ряд граждан Белоруссии и показать, что за подтасовку выборов следует "некоторая ответственность".

Сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа может также рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если она начнет открытое вмешательство в дела Белоруссии.